Horror-Bilder: Ändern Sie Ihren Fleischkonsum?

In den vergangenen Monaten häuften sich die Meldungen über skandalöse Haltungsbedingungen in heimischen Mastbetrieben. Erneut musste die Krone heute Morgen über katastrophale Zustände in einem niederösterreichischen Mastbetrieb berichten, erneut wurden „strengere Kontrollen“ für die Zukunft angekündigt. Die Bundesregierung hat bereits letztes Jahr ein Verbot für Vollspaltenböden beschlossen, dieses tritt allerdings erst 2040 in Kraft. Verändern gehäufte Vorfälle wie diese Ihr Konsumverhalten? Haben Sie noch vertrauen in Zertifikate wie das AMA-Gütesiegel, oder ernähren Sie sich bereits fleischlos? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare!