Was der Wolf bei der Käseprämierung verloren hatte

Wer noch nie bei der Käseprämierung in Schwarzenberg dabei war, sollte sich den Termin für das kommende Jahr dick im Kalender anstreichen, denn das Event macht einfach Laune. Wann kann man schon 153 verschiedene Käse, alle von Sennern und Sennerinnen Vorarlbergs, kosten? Der Angelika-Kauffmann-Saal in Schwarzenberg, erst kürzlich wieder Heimat des Klassik-Festivals Schubertiade, hat sich am Samstag in ein lukullisches Paradies verwandelt: Tisch stand da an Tisch gereiht, beschwert durch dutzende hell- bis dottergelbe Käselaibe, fachmännisch aufgeschnitten von den Produzenten selbst.