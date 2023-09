Alte Salzburger Salome - tüchtig wiederbelebt

Sie gilt seit der Premiere bei den Salzburger Festspielen und sensationellen Aufführungen in Mailand und London als Kultinszenierung: Mit Richard Strauss’ „Salome“ in der „Rekonstruktion“ der Bondy-Witwe Marie-Louise hat die Volksoper einen Coup zum Saisonstart gelandet. Die Bühnenästhetik hat sich seit 1992 zwar geändert, aber die Produktion erzählt die Geschichte eindringlich, hat in Wonders düster-kaputtem, heruntergekommenem Raum mit aufgebrochenem Parkettboden dichte, hysterisch aufgeheizte Atmosphäre. Und Lucinda Childs Choreografie des Tanzes der sieben Schleier erinnert an die Eurythmie-Bewegung von 1912. Das Publikum jubelte begeistert.