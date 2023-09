Auf dieses Motorrad sind sogar die Schweden neidig

„Leiche am Dachboden“

Wie Martin Hörleinsberger zu dieser Rarität gekommen ist? „Mich hatte bei einer Ausfahrt einer angesprochen, dass er eine Leiche am Dachboden liegen hat. Es war nur noch ein Teilehaufen, der 40 Jahre in einer Fabrikhalle gelagert war. Zuerst hatte ich nicht einmal gewusst, was das ist“, so Hörleinsberger, der über den finanziellen Wert des restaurierten Schmuckstücks sagt: „Es ist so selten, dass es nicht gehandelt wird. Man kann nicht wissen, was das einem Liebhaber wert ist!“