1,2 Mrd. Entlastung ++ Razzien bei Hooligans

Am Mittwochmorgen führte das DSN (Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst) zeitgleich sieben Hausdurchsuchungen in Niederösterreich und Wien durch. Diese Aktion wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien durchgeführt und umfasste auch sofortige Vernehmungen und die Beschlagnahme von Beweismaterial. Das Innenministerium teilt mit, dass bei den Verdächtigen eine Vielzahl von NS-Devotionalien, Kutten, Waffen, Mobilgeräten, Datenträgern sowie geringe Mengen an Suchtmitteln sichergestellt wurden.