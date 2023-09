Ab sofort: „Handball - Das Magazin“ auf krone.tv

Ab sofort gibt es wöchentlich ein Handball-Magazin auf krone.tv! Zum Startschuss zeigen wir uns in einer abgespeckten Form, ab kommender Woche gibt es dann eine halbe Stunde Handball zum Besten. Gemeinsam mit krone.tv-Chef Max Mahdalik zieht Moderator Martin Grasl Bilanz nach zwei Spieltagen in der HLA Meisterliga. Nicht vergessen: Bereits am Mittwoch (20.9.) sehen Sie das Spitzenspiel der dritten Runde zwischen den Fivers und Krems live auf krone.tv - ab 19 Uhr 25 beginnt unsere Übertragung!