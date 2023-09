Luxusgüter bei Neugeborenem im Wagerl versteckt

Partner stand vor Kabine Schmiere

Umso verwunderlicher ist die Tat, die das junge Paar vor Richterin Alexandra Skrdla brachte. Gemeinsam mit ihrem erst zehn Tage (!) altem Neugeborenen machten sich die dreifachen Eltern in einem bekannten Wiener Modegeschäft auf Diebestour. Die 21-Jährige täuschte vor, in der Kabine Kleidung anzuprobieren, entfernte aber tatsächlich mit einem Metallhaken die Sicherungen vom teuren Gewand. Ihr Partner stand Schmiere, gab vor, sie modetechnisch zu beraten. Die entsicherten Luxus-Klamotten wanderten zum Baby in den Kinderwagen.