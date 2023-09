Weltneuheit! Elektro-Enduro fordert die Benziner

Einstellungen im Rennen via Smartphone

So kann der Athlet während der Fahrt via Smartphone (das am Lenker montiert ist!) die Leistung (10-80 PS) und Bremswirkung frei wählen. Auch das Schalten fällt komplett weg. „In den Kurven ist’s ein Vorteil, aber für die Hindernisse noch ein Nachteil. Vielleicht schafft es Didi damit sogar ins Finale!“, betont Pirolt.