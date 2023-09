Der Bosch SX-E-Bike-Antrieb im „Radkrone“-Check

Ich hatte in Leogang die Möglichkeit, den neuen SX-Antrieb zu testen, der in einem KTM Cross E-Bike verbaut war. Trotz des Leichtgewichts fühlt sich der Motor subjektiv stärker an, als Antriebe von Mitbewerbern und begeisterte mich vor allem wegen seines natürlichen Fahrgefühls. Obwohl der Motor nicht ganz so unauffällig ist, wie andere Light-Motoren, so begeistert er durch Stille. Bei niedriger Trittfrequenz nimmt man den Motor kaum wahr. Steigt die Trittfrequenz ist maximal ein leises Surren zu hören, das im Regelfall von den Umgebungsgeräuschen überdeckt wird.