ÖFB-Verteidiger mit Marktwert-„Explosion“

Nach sechs Liga-Spieltagen hat Altach zwei Siege, ein Remis und drei Niederlagen am Konto und liegt in der Tabelle - fünf Punkte vor Schlusslicht Austria Lustenau - auf Rang sieben. Am Samstag (17) wartet mit der Partie bei Aufsteiger BW Linz die nächste - vermeintlich - lösbare Aufgabe. In Oberösterreich werden auch Paul Koller und Noah Bischof dabei sein, die zuletzt mit dem ÖFB-U21-Team in der EM-Quali ein 1:1 gegen Zypern und einen 2:0-Erfolg gegen Bosnien - „Joker“ Bischof traf zum Endstand - holen konnten.