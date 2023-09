Mann stürzt bei Ausstieg von Klettersteig in Tod

War es Erschöpfung nach den Klettermühen oder einfach ein falscher Schritt? Am Dienstagvormittag stürzte ein britischer Bergsteiger (42) am Ausstieg des „Intersport Klettersteigs“, der auf den Großen Donnerkogel am Gosaukamm führt, auf der Salzburger Seite im weglosen Gelände 70 bis 100 Höhenmeter eine steile Felsrinne hinab. Er blieb in einer Schuttrinne liegen.