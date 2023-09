Neues Museum in der City erweckt Dinos zum Leben

Mitmachen und Angreifen ausdrücklich erwünscht

Komplett in Farben und Formen eintauchen, in Geräusche und Klänge, in Bewegungen und Lichteffekte bietet die interaktive Schau in Deutsch und Englisch eine digitale Umgebung, die das Gezeigte real erscheinen lässt. Für die großen und kleinen Besucher ist Mitmachen angesagt. Denn anders als in herkömmlichen Museen ist hier Angreifen ausdrücklich erlaubt und erwünscht. Vom digitalen Ausgraben von Fossilien bis zum Füttern von Raptoren gibt es jede Menge zu erleben.