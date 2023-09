„Hohe Haftstrafen für Berufsdemonstranten!“

Anlass dafür sei auch die „Causa Teichtmeister“: „Es ist zynisch, dass Sexualstraftäter in Berufe zurückkehren können, in denen sie mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben.“ Plakom hätte dazu schon im Jänner ein weitreichendes Kinderschutzpaket präsentiert. Es wäre nötig, dass das Justizministerium das nun umsetzt und „endlich in die Gänge kommt.“