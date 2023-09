Arnautovic richtete Polster live im TV Grüße aus

Erst zum zweiten Mal in der Teamchef-Ära von Ralf Rangnick bildeten Marko Arnautovic und Michael Gregoritsch am Dienstag das Startelf-Sturmduo. Und beide Male ging die Rechnung auf: Gregoritsch traf im Juni beim 1:1 in Belgien zu Österreichs Führung, in Stockholm war sein 1:0 der „Dosenöffner“, ehe Arnautovic mit einem Doppelpack nachlegte.