Nashorn tötet Pflegerin ++ Vergewaltigungsprozess

Ein dramatischer Zwischenfall ereignete sich im Salzburger Zoo, als eine Tierpflegerin und ihr Begleiter während ihrer üblichen Aufgaben von einem Nashorn angegriffen wurden. Die Frau erlitt dabei tödliche Verletzungen. Und: Am Dienstag musste sich jener 24- jährige Mann, der am 18. März 2023 eine junge Frau durch halb Wien verfolgte und schließlich vergewaltigte, vor Gericht verantworten. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am 12. September mit Moderatorin Stefana Madjarov.