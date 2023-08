Flucht in die Schweiz? Wilde Gerüchte um Charlene

Palast dementierte Spekulationen um Ehekrise

Ob also überhaupt etwas dran ist an den Gerüchten? Fix ist jedenfalls, dass Charlene das Leben am Hof mit seinen Ränkespielen in der Vergangenheit sehr zugesetzt hatte. 2021 gab Albert in einem Interview mit dem „People“-Magazin zu, dass seine Gattin „sehr überfordert“ sei. Und schon Ende 2021 flüchtete die Fürstin in die Schweiz. Damals ließ sie sich dort wegen Erschöpfung vier Monate in einer Klinik behandeln.