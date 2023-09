Brasiliens Richarlison weint trotz 5:1-Kantersieg

Während sich Rodrygo (24., 53.), Raphinha (47.) und Neymar (61., 90+3.) in die Torschützenliste eintragen durften, wollte es für den Tottenham-Stürmer einfach nicht klappen. Und das, obwohl es nicht gerade an Chancen gemangelt hatte. So hatte der 26-Jährige etwa in der 51. Spielminute das 2:0 auf dem Fuß, schoss den Ball jedoch letztlich weit über die Latte.