Nächster PSG-Star verlässt Paris in Richtung Katar

In der vergangenen Saison war Draxler an Benfica Lissabon verliehen worden, fehlte den Portugiesen jedoch die meiste Zeit verletzungsbedingt, in der Wüste will er nun einen Neustart. „Julian hat ein Angebot aus Middle East, das ist sehr großräumig. Er hat aber im Moment auch ein familiäres Thema zu bewältigen. Daher weiß ich es nicht, ob er es jetzt macht“, hatte Draxlers Berater Roger Wittmann bereits im August einen Wechsel des Linksaußen thematisiert.