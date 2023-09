Erste Blicke auf das große Spektakel im Donaupark

Einzigartige Show am Abend

An der Umsetzung des Mulitmedia-Events, das ohne Sponsoren wie die Sparkasse OÖ und Linz AG nicht möglich wäre, sind 400 Personen aus mehr als sieben Nationen beteiligt. Fakt ist: Die Klangwolke „Odyssey. A Journey Through Worlds“ heute Abend ist eine sehr sehenswerte Show! Für alle, die nicht dabei sein können, gibt es unter www.klangwolke.at einen Live-Stream.