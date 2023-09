Jugendlicher wohl nach „Deo-Challenge“ gestorben

Eine weitere Variante sieht gar vor, den Deo-Spray einzuatmen. Die Polizei in Nordrhein-Westfalen teilte am Freitag mit, dass ein Zusammenhang zwischen dieser Art Mutprobe und dem Tod eines Jugendlichen im Kreis Coesfeld derzeit geprüft werde. Sie warnten Eltern vor den Gefahren des Internetphänomens, das auf TikTok verbreitet wird. Bereits im Jänner war in Schleswig-Holstein eine 17-Jährige nach einer „Deo-Challenge“ gestorben. Ihr Vater warnte im Juli in der „Bild“ vor den Gefahren.