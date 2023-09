Tragödie in Bad Ischl ++ Ukrainische Offensive

Ein Ausflug mit Kindern in Bad Ischl endete am Donnerstag in einer Tragödie: Ein Kind wurde von einem großen Stein so schwer am Brustkorb getroffen, dass es nicht mehr gerettet werden konnte. Und: Die ukrainische Gegenoffensive nimmt weiter Fahrt auf. Das sind unter anderem die Themen bei den krone.tv-News am 8. September, mit Moderatorin Stefana Madjarov.