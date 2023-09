„Am Montag wollen wir schon wieder backen!“

Brandursache Fritteuse

Eine Fritteuse im Innenhof der Kremstaler Hofbäckerei war in Brand geraten. In Windeseile waren die Flammen auf die Holzvertäfelung übergesprungen und hatten sich über das Dach auf das Wohngebäude ausgebreitet. 300 Einsatzkräfte von 21…Feuerwehren und die Rettung waren bis spät in die Nacht im Einsatz, drei Floriani-Gruppen waren auch 20 Stunden nach Ausbruch noch als Brandwachen vor Ort. Vier Personen wurden bei den Löscharbeiten verletzt. Aber die Hofbäckerei lässt sich nicht unterkriegen: Sogar am Freitag, direkt nach dem Brand, wurde in der Filiale an der Wartberger Hauptstraße frisches Gebäck verkauft, wenn auch ein verkleinertes Sortiment.