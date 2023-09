Geschafft! Junge Fachkräfte jubeln bei EuroSkills

„Jugend ist unser wertvollster Schatz“

Skills-Austria- und WKO-Steiermark-Präsident Josef Herk war am letzten Wettbewerbstag ebenso vor Ort. „Initiativen wie EuroSkills sind so wichtig, um der Jugend zu zeigen, was man alles erreichen kann. Wie im Sport treibt die Spitze die Breite an. Man sieht, wie spannend diese vielen Berufe sind. Unsere Jugend ist unser größter Bodenschatz - deswegen müssen wir sie engagiert fördern.“