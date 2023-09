„KURZ - der Film“ ++ Brutale Raubserie in Wien

Seit Mitte 2022 ist es in Wien zu mehreren brutalen Raubüberfällen gekommen, bei denen stark betrunkene Fahrgäste von einem Taxifahrer in Wien ausgeraubt wurden. Außerdem: Die Premiere „KURZ - der Film“ hat am Mittwochabend zahlreiche türkise Prominenz ins Wiener Artis-Kino gelockt. Das und mehr gibt es bei den Krone News mit Tanja Pfaffeneder.