Generalprobe für ÖFB ++ Alcaraz entzaubert Zverev

Das ÖFB-Team testet vor dem Schweden-Spiel heute gegen Moldawien, Carlos Alcaraz kommt der Titelverteidigung in Flushing Meadows näher und ein Spanier holt sich die erste Etappe bei der diesjährigen Vuelta - das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Donnerstag, dem 7. September.