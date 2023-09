Die erste heiße Spur zum Fohlen-Diebstahl

Verdächtig! Ein weißer Lieferwagen stand am 28. August beim Bronze-Fohlen. Zwei Männer haben sich offensichtlich das Kunstwerk angeschaut. Diese Beobachtung hat jetzt ein Zeuge der Polizei gemeldet. Waren es die Fohlen-Diebe? Denn: Zwischen dem 29. und 31. August, also einen Tag nach der verdächtigen Beobachtung, ist die 150 Kilogramm schwere und 130 Zentimeter hohe Skulptur verschwunden. Übrig blieb nur mehr der Sockel mit den vier Füßen: „Als hätte jemand hier mit der Flex gearbeitet“, meint der „Krone“-Fotograf. Die Saalfeldener schäumen über den Diebstahl eines ihrer Wahrzeichen, die der dortigen „Rösslbrücke“ im Saalfeldener Ortsteil Uttenhofen ihren Namen gab. Das Fohlen stehe dort schon immerhin mehr als 60 Jahre, kann sich so mancher Bürger zurückerinnern.