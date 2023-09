Bei WLAN-Verstärkern brauchte Leser starke Nerven

Chats und Vorsprache verliefen ergebnislos

Gekommen ist wieder nichts. Auch mehrere Urgenzen - nämlich Ende April, Ende Mai und Ende Juni seien im Sand verlaufen. Ende Juli habe der Leser dann ein längeres Telefonat mit einem Mitarbeiter geführt. „Jedes Mal wurde mir eine Lieferung in zwei Wochen versprochen. Leider war das nicht war.“ Auch eine persönliche Vorsprache in einer Filiale des Telekom-Unternehmens fruchtete nicht. Weil der Fall aussichtslos schien, wandte sich Herr A. schließlich Hilfe suchend an die „Krone“.