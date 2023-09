Neuer Pfarrer für die Pfarre Graz-St. Vinzenz

Talentierter Handwerker

In siner Heimatpfarre Altmünster war der 1977 in Gmunden geborene Oberösterreicher als Organist, Firmgruppenleiter und auch als talentierter Handwerker stets gefragt, sein Noviziat bei den Lazaristen begann 2004 in Graz. Bernhard Pesendorfer legte auch einen Zwischenstopp am St. Georgs-Kolleg der Lazaristen in Istanbul ein. Dem schloss sich das Theologiestudium in Graz an, das er als Magister der Theologie beendete. 2011 legte er in der Lazaristengemeinschaft seine Gelübde ab.