Teichtmeister Urteil rechtskräftig ++ Teigtascherl

Staatsanwältin Julia Kalmar hat sich dazu entschlossen, im Fall gegen Florian Teichtmeister auf weitere Rechtsmittel zu verzichten. Das Urteil aus der ersten Instanz, das den ehemaligen Burgschauspieler wegen des Besitzes und der Herstellung von Darstellungen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen betrifft, ist somit endgültig und nicht mehr anfechtbar. Und: Trotz der früheren Entdeckung mehrerer illegaler Teigtaschen-Fabriken in Wien haben die Betreiber eines verlassenen asiatischen Restaurants anscheinend nicht aufgegeben. Es wurde erneut eine Produktionsstätte in Wien-Floridsdorf gefunden und beeindruckende 700 Kilogramm Teigtaschen wurden beschlagnahmt. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am Mittwoch den 6 September, mit Moderatorin Stefana Madjarov.