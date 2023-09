Bayern-Legionär Laimer: „...dann ist das nie gut!“

Am Donnerstag (20.30 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) testet das ÖFB-Team gegen Moldau. Man werde trotz des wichtigen EM-Qualifikationsspiels am Dienstag in Schweden nicht mit halber Kraft zu Werke gehen, versprach Konrad Laimer (oben im Video ca. ab Minute 00:30). „Wenn man nicht bei 100 Prozent ist, dann ist das nie gut!“