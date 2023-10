Krebsdrama um Besitzerin! 45 Katzen müssen weg

Familientragödie

Sie nimmt alle Kräfte zusammen und führt „Krone“-Tierecke-Chefin Maggie Entenfellner in das Haus ihrer Tochter, in dem 45 Katzen ein Zuhause gefunden haben. „Wissen Sie, es ist alles so traurig. Mein Mann ist an Bauchspeicheldrüsen-Krebs gestorben, ich leide an Darmkrebs und unsere Tochter liegt nun wegen eines Hirntumors im Sterben. Aber es ist mir sehr wichtig, dass unsere Tiere an richtige Tierfreunde kommen, damit sie es weiterhin gut haben“, so die leidgeprüfte Dame.