Rund 100 oö. Eltern geben „Lizenz zum Schwänzen“

150 Kinder ignorieren Schulpflicht

Im Schuljahr 2020/21 waren in Oberösterreich 299 Pflichtschulkinder zum häuslichen Unterricht abgemeldet. Nach dem sprunghaften Anstieg vom Schuljahr 2021/22, als 1408 Schulkinder zu Hause unterrichtet wurden, ist heuer das Vor-Corona-Niveau fast wieder erreicht: 303 Schulkinder wurden heuer für den häuslichen Unterricht von der Schule abgemeldet. Ein deutlich spürbares Überbleibsel aus der Corona-Zeit ist aber geblieben: Rund 150 Schüler aus knapp 100 Familien weigern sich, in die Schulen zurückzukehren. Oft begründen die Familien das mit kuriosen Nachrichten an die zuständigen Behörden.