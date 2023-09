Planeten und zukünftige Sterne am Musikhimmel

Den Anstoß für das Thema hat Pianist Alberto Nosé gegeben, der mit seiner Partnerin Valentina Fornari Gustav Holsts „Die Planeten“ eingespielt hat. Beide hätten auch in Graz zur Eröffnung spielen sollen - doch es kam anders. Nosé und Fornari mussten absagen, also waren Markus Schirmers Kontakte sowie sein Talent fürs Improvisieren gefragt. Und der Ersatz kann sich sehen lassen: Elina Akselrud und Denis Zhdanov werden Holsts epochales Werk, das im Planetensaal des Eggenberger Schlosses den idealen Rahmen hat, interpretieren. Gemeinsam mit den prämierten Klavier-Talenten Roman und Oleksandr Fediurko gestalten sie den Auftakt „40 Finger für ein Halleluja“ mit britischen Kompositions-Schätzen in ukrainischer Klavier-Tradition am heutigen Mittwoch.