Promis beweisen Jagdinstinkt

Die seit Dezember 2019 am späten Nachmittag auf ServusTV - erfolgreich - laufende Show „Quizjagd“ mit „Jägermeister“ Florian Lettner darf sich ab dieser Woche an drei Samstagen in Folge mit Spezialausgaben im Hauptabendprogramm beweisen: Am 9., 16. und 23. September bittet Lettner jeweils um 20.15 Uhr zur „Promi Quizjagd“.