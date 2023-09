Kein Gefängnis für Teichtmeister: Ist das gerecht?

Keine Haft, keine Einweisung, aber Therapien

Damit ist klar: der Burgtheater-Schauspieler muss nicht in Haft. Auch die Einweisung in eine psychiatrische Klinik wurde vorläufig ausgesetzt. Er muss sich aber engmaschigen Therapien und Kontrollen unterziehen. Teichtmeister nahm das Urteil reumütig an und gab bekannt, auf Rechtsmittel zu verzichten.