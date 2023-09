Frontalkollision forderte zwei Schwerverletzte

Gegen 18.10 Uhr fuhr der 22-Jährige auf dem Weg in Richtung Lingenauer Ortszentrum in eine langgezogene Rechtskurve ein. Dabei geriet er aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und krachte mit voller Wucht frontal in das Bike des entgegenkommenden Deutschen. Der 22-Jährige wurde rund 15 Meter in eine Wiese geschleudert, wo er schwer verletzt liegen blieb. Der 62-Jährige stürzte auf den Asphalt - auch er erlitt schwerste Verletzungen.