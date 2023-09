Matthäus kritisiert Bayern! Macht‘s Freund besser?

„Im Grunde war Bayern zu hektisch auf dem Transfermarkt, hat viel zu viele Namen nach außen getragen und darüber mit jedem debattiert“, schimpft Matthäus in seiner Sky-Kolumne. „Beim Sechser war das gefühlt nicht so strukturiert und durchdacht!“ Eine Verpflichtung von Trainer Thomas Tuchels Wunschspieler Joao Palhinha war am Deadline-Day doch noch geplatzt.