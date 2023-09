Klimabonus ++ Aufregung um Kurz-Film

Am Dienstag startet die Auszahlung des heurigen Klimabonus. Und: „Kurz - der Film“ kam aus dem Nichts und startet schon am 6. September in den heimischen Kinos. Der zweite Film, „Projekt Ballhausplatz“, erst 15 Tage später. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am 4. September, mit Moderatorin Stefana Madjarov.