Bedingte Haft für Stalker

Türke stalkte seine Ex

Im Prozess bestreitet der Mann, das Opfer bewusst aufgesucht zu haben. „Ich weiß, dass ich auf Bewährung bin. Es war keine Absicht. Ich wusste ja nicht, dass sie dort arbeitet.“ Einmal sei er mit den Kindern zum Döneressen in sein Stammlokal gegangen. Auch in diesem Fall habe er nicht gewusst, dass seine Ex dort beschäftigt ist. Als er wenige Tage später in einem Geschäft vis à vis einen Leberkäse habe kaufen wollen, sei sie dort ebenfalls hinter der Theke gestanden - was das Opfer auch grundsätzlich bestätigt. Zugleich klagt die Frau aber auch darüber, regelrecht Panik davor zu haben, dass sie wegen ihres Ex jeden Job verliert.