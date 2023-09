„Waldfonds ist unverzichtbar“

Wälder klimafit machen

Allerdings hat der „Fleckerlteppich“ auch Nachteile. Ein Manko ist der simple Fakt, dass ein konzentriertes Waldmanagement nur schwer umsetzbar ist. Gerade im Hinblick auf die Erderwärmung ist es aber unabdingbar, die Wälder durch gezielte Eingriffe klimafit zu machen. „Eine nachhaltige Bewirtschaftung ist nur möglich, wenn diese im öffentlichen Interesse geleisteten Mehrleistungen auch abgegolten werden“, betonte Landesrat Christian Gantner in diesem Zusammenhang am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Landwirtschaftskammer-Präsident Josef Moosbrugger in Dornbirn. Die beiden sind sich einig, dass es das richtige Förderinstrument dafür bereits gibt: den Waldfonds. Dieser war 2020 als direkte Folge massiver Dürrejahre und Waldschäden ins Leben gerufen und für drei Jahre mit den entsprechenden Mitteln ausgestattet worden.