Große Scheine verweigert: AK intervenierte erneut

Die Diskussion um Bargeld in der Verfassung trieb in diesem Sommer seltsame Blüten – nicht nur im fernen Wien, sondern auch in Tirol. Hier wurde – wie berichtet – der Lebensmittelhändler MPreis von der Arbeiterkammer scharf kritisiert, weil er in zwei Filialen in Innsbruck ausschließlich Kartenzahlung akzeptierte. Anfang Juli ruderte man zurück und ließ auch Bargeld wieder zu.