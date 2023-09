„Seltsam! Wie kommt Tuchel auf diese Idee?“

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“. Diesmal geht‘s in der Sendung bei Michael Fally und Alex Hofstetter unter anderem um die „abgewatschten“ Bayern. Gemeint ist die Transfer-Posse um Palhinha, der schon in München war und wieder abreisen musste (im Video bei ca. Minute 12). Auch kommt in diesem Zusammenhang Konrad Laimer ins Spiel, den Tuchel am Wochenende als rechten Verteidiger einsetzte. „Seltsam. Wie kommt Tuchel auf die Idee?“, fragt Hofstetter.