Schweinekopf vor Grazer Moschee abgelegt

Letzter Vorfall vor sieben Jahren

In Graz hat es in den vergangenen Jahren bereits einmal einen solchen Vorfall gegeben. In der Nacht auf den 6. Mai 2016 hatte ein, kurze Zeit später festgenommener Mann Schweinekopf-Hälften im Außenbereich einer Moschee befestigt und Schweineblut verschüttet. Der Mann und zwei Mittäter waren 2020 verurteilt wurden, eine Mittäterin war mit einer diversionellen Einigung davongekommen.