Jugendlichen (15) gerügt und Faustschläge kassiert

Der Vorfall hatte sich bereits am Mittwochabend ereignet. Der Salzburger hatte den 15-Jährigen gebeten, das Pfeifen aus Rücksicht auf seinen Hund zu unterlassen, heißt es in der Meldung der Polizei. Doch der jugendliche Kroate reagierte darauf mit Gewalt: Er ging auf den 22-Jährigen los und versetzte ihm zwei Faustschläge ins Gesicht. Danach ergriff der 15-Jährige die Flucht. Der Hundehalter erlitt durch den Angriff schwere Verletzungen und bat seine Freundin, ihn ins Unfallkrankenhaus Salzburg zu bringen. Gegenüber der Polizei erwähnte das Opfer aber den Namen des mutmaßlichen Täters, da Begleiter des 15-Jährigen ihn mehrmals namentlich aufgefordert hatten, mit der Gewalt aufzuhören. Mittlerweile konnten Beamte den Gewalttäter ausforschen: Er wurde angezeigt und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Salzburg gebracht.