Von der „Supertalent“-Bühne zum „Vielklang“

Für die durch die Altstadt flanierenden Besucher gab es aber nicht nur was für die Ohren, sondern auch für den Magen. Bei einigen Altstadt-Gastronomen konnte man nämlich Picknickkörbe erwerben. Verspeisen konnte man diese besonders stilvoll am Mönchsberg. Das Wetter war am Samstag wie extra bestellt dafür.