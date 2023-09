Meine „Niedere“ - eine Liebeserklärung

Nach endloser Liftfahrt also, wanderte man noch zehn Minuten zur Anhöhe, von wo aus sich ein unglaublich weites und unvergessliches Panorama ausbreitet, mit einem Bilderbuchblick bis weit hinaus ins Allgäu. Dort oben ankommen bedeutete, sich erst einmal hinsetzen und lange, lange Zeit einfach nur schauen, genießen und sein. Die bunten Gleitschirme beobachten, wie sie sich mit Luft füllten, über den Piloten schossen und selbigen nach ein paar wenigen aber schnellen Schritten in die Lüfte hinaus trugen. Nie vergesse ich die langen Abende auf der „Niedere“. Das Warten bis zum Sonnenuntergang, um dann selbst in die Luft zu gehen und über die schon herbstlich geröteten Wälder zu gleiten, die letzte Thermik zu erhaschen, den harzigen Duft der Tannen zu riechen. Wie habe ich sie geliebt, meine „Niedere“!