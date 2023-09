Klopp: „Dann können sie alleine hier spielen“

„Fühlt sich wie eine Bedrohung an“

Die nächsten zwei Wochen werden laut ihm einen klaren Hinweis darauf geben, wie groß die Herausforderung ist, die der neue Big Player am Fußball-Himmel für Vereine wie Liverpool und alle Ligen in Europa darstellt. „Ich weiß nicht, wohin das führen wird, aber es fühlt sich eher wie eine Bedrohung oder eine Sorge an, denn wir können diese Momente nicht leugnen.“