Mysterium um den VAR bei Rapid gegen Fiorentina

Rapid und der LASK bekamen in ihren Play-off-Spielen jeweils einen strittigen Elfmeter gegen sich gepfiffen. Den Videoschiedsrichter (VAR) gab’s in beiden Spielen nur in sehr abgespeckter Version. Deswegen war sich Herbert Prohaska in der Analyse der beiden Partien im ORF sicher: „Hätte es den VAR gegeben, hätte es beide Elfmeter wohl nicht gegeben.“