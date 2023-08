Zrinjski Mostar gegen LASK ab 21 Uhr LIVE

Sollte dem LASK der Sprung in die Europa-League-Gruppenphase gelingen, warten neben einem Startgeld von 3,63 Mio. Euro auch prominente Gegner wie Liverpool, die AS Roma oder West Ham United. Aufgrund des hohen Club-Koeffizienten hätten die Linzer auch zusätzliche Prämien in Höhe von etwa 2 Mio. Euro sicher. Sollte das Duell gegen Mostar verloren gehen, sind die Linzer fix in der Conference-League-Gruppenphase, die aber finanziell weniger lukrativ ist. „Es wird letztendlich an uns liegen, wir müssen die Überzeugung haben“, sagte Sageder, der auf den verletzten Angreifer Lenny Pintor verzichten muss.