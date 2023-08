Ernst Happels WM-Goalie-Held Jongbloed ist tot!

Beendete seine aktive Karriere 1985

Seine Karriere hatte Jongbloed 1959 beim Amsterdamer Klub DWS begonnen, mit dem er 1964 Landesmeister wurde. Später stand er auch im Tor in Kerkrade bei Roda JC und Go Ahead Eagles in Deventer. Dort beendete er seine aktive Karriere 1985.